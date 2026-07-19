Dünya Fenerbahçeliler Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Fenerbahçeliler Günü Ankara'da Kutlandı

Dünya Fenerbahçeliler Günü Ankara\'da Kutlandı
19.07.2026 21:23
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Fenerbahçeliler, Ankara'daki gecede birlik ve beraberlik mesajı vererek Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Ankara'da düzenlenen organizasyonla kutlandı. Bilkent Otel'de gerçekleştirilen gecede Fenerbahçe taraftarları bir araya gelirken, Kıraç ve DJ Maria sahne aldı.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçeliler bir araya geldi. Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (AFİDER), Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) ve Fenerbahçeliler Derneği Ankara (AFD) tarafından '19.07'de Ankara'da Birlikte Daha Güçlüyüz!' sloganıyla ortaklaşa düzenlenen gecede; Fenerbahçe için bestelediği marşlarla dikkat çeken Kıraç ve ünlü DJ Maria sahne alırken, katılımcılar şarkılar eşliğinde Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.

Programa ilişkin konuşan Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, "Bugün Ankara'da bulunan 4 derneğimizle bir araya gelerek üyelerimiz, misafirlerimiz Ankara'daki kongre üyelerimizi bu organizasyonda buluşturduk. Amacımız Atatürk'ün başkentinde birlikteliği sağlamak, Fenerbahçe'nin gücünü göstermek, Ankara olarak temsil kabiliyetimizi ortaya koymaktı. Bugün Fenerbahçemizin gecesi. 4 derneğimiz Ankara Fenerbahçeliler Derneği, Birleşik Fenerbahçeliler Derneği, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ve başkanı olduğum Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak burada inşallah şampiyonluk ateşini yakıyoruz. Sene sonunda da sezon sonunda da inşallah yine bu 4 dernek Ankara olarak şampiyonluk kutlamasında tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık diyorum. Teşekkürler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Fenerbahçeliler Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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