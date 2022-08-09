Erkekler 73 kiloda Türkiye 'yi temsil eden Furkan Münir Doğru, finalde İran 'dan Reza Kalhor'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Doğru'nun madalya kazandığını duyan Sultandağı ilçesi sakinleri büyük bir sevinç yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da düzenlenen ve 7 Ağustos'ta sona eren şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

'Karayolunda garip bir cisim ilerliyor' ihbarına giden jandarma bakın ne ile karşılaştı

Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli sporcunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.