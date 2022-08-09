Milli sporcunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı - Son Dakika
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Milli sporcunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı

09.08.2022 14:19
Milli sporcunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın beşinci gününde milli taekwondocu Furkan Münir Doğru gümüş madalya kazandı.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın beşinci gününde milli taekwondocu Furkan Münir Doğru gümüş madalya kazandı. Doğru'nun başarısı memleketi olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde büyük sevinçle karşılandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 7 Ağustos'ta sona eren şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 73 kiloda Türkiye'yi temsil eden Furkan Münir Doğru, finalde İran'dan Reza Kalhor'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Doğru'nun madalya kazandığını duyan Sultandağı ilçesi sakinleri büyük bir sevinç yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı - Son Dakika

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