Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8'incilik

Milli sporcular Selin Hürmeriç ve Ece Üngör, Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda teknik düet kategorisinde dünya gençler 8'incisi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç ve Ece Üngör, teknik düet kategorisinde dünya gençler 8'inciliği elde etti.

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, şampiyonada daha önce teknik solo kategorisinde dünya gençler 5'incisi olmuştu.