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Dünya, Ibrahimovic golü atan Trabzonsporun'un yıldızı Onuachu'yu konuşuyor - Son Dakika

Dünya, Ibrahimovic golü atan Trabzonsporun'un yıldızı Onuachu'yu konuşuyor

11.11.2023 15:14  - Güncelleme: 15:19

Trabzonspor'un yıldızı Onuachu'nun Konyaspor karşısında attığı gol dünyada ses getirdi. Zlatan Ibrahimovic benzeri golüyle adından söz ettiren Nijeryalı santrfor hakkında övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

İngiliz ekibi Southampton'ın 18 milyon euroya kadrosuna kattığı ancak beklenen katkıyı alamayarak Trabzonspor'a kiraladığı Paul Onuachu, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. Nijeryalı santrfor, son olarak Konyaspor'a attığı golle dünya basınında gündem oldu.

"İÇİNDEKİ ZLATAN ORTAYA ÇIKTI"

Daily Mail'de yer alan haber Onuachu için, "Trabzonspor'a galibiyet kazandıran akrobatik bir gol atarak içindeki Zlatan Ibrahimovic'i ortaya çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

"ZAFER GETİRDİ"

Sportklub sitesinde ise "Muhteşem golcü Paul Onuacu, Trabzonspor'a zafer ve üçüncülük getirdi" denildi. Nijeryalı yıldızın golünden övgüyle bahsedildi.

"PUSKAS ÖDÜLÜ'NE ADAY BİR GOL"

Nijerya basınından Soccernet ise Onuachu'nun golüyle ilgili olarak, "Onuachu Trabzonspor'un Konyaspor galibiyetinde Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı." yorumunda bulundu.

Onuachu'nun golü:

Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports
Görüntü: beIN Sports

Zlatan Ibrahimovic, Southampton FC, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya, Ibrahimovic golü atan Trabzonsporun'un yıldızı Onuachu'yu konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya, Ibrahimovic golü atan Trabzonsporun'un yıldızı Onuachu'yu konuşuyor - Son Dakika
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