Atina'da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Kuşadalı Ada Yıldırım, antrenörü ve takım arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile bir araya geldi. Genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Atina'da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda 68 ülkeden sporcunun mücadele ettiği organizasyonda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Kuşadalı Ada Yıldırım, başarısını Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştı. Genç sporcu, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettiren Kuşadası, uluslararası arenada elde edilen derecelerle gururlanmaya devam ediyor. Atina'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ringe çıkan Kuşadalı sporcu Ada Yıldırım, güçlü rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Dünya ikinciliği başarısıyla ülkemize ve Kuşadası'na büyük gurur yaşatan Ada Yıldırım; antrenörü Bayram Keskinkılıç ve takım arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Samimi ve keyifli bir atmosferde gerçekleşen ziyarette genç sporcunun şampiyona sürecinde yaşadıkları, elde ettiği derece ve gelecek hedefleri üzerine sohbet edildi.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, uluslararası bir organizasyonda Kuşadası'nı başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan Ada Yıldırım'ı ve başarısında emeği bulunan antrenörü Bayram Keskinkılıç ile takım arkadaşlarını tebrik etti. Demirtaş, ziyaretin sonunda genç sporcuya ve beraberindekilere hediyelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Dünya şampiyonasında ikinci kez ikincilik derecesi elde ederek istikrarlı başarısını sürdüren Ada Yıldırım ise daha yolun çok başında olduğunu vurguladı. Kazandığı gümüş madalyanın kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten genç sporcu, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini ve en büyük hedefinin dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu ifade etti.