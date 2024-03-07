Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes\'te düzenlenecek

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, hafta sonu Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TMF'nin desteği ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek organizasyonda dünyanın en iyi snowcross sporcuları yarışacak.
Sporcular, 9 Mart Cumartesi günü sıralama turuna çıkacak. 10 Mart Pazar günü ise final mücadeleleri yapılacak.
Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek Erciyes'te organizasyon, Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan 1350 metre uzunluğundaki pistte gerçekleşecek.
Bu şampiyonayla birlikte aynı zamanda ATV ve motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Kupası ile 50'den fazla sporcu, aynı pistte mücadele edecek.
Organizasyon kapsamında düzenlenecek Erciyes Kış Festivali'nde de ünlü sanatçılar konser verecek.
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Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.
Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Yunanistan'da Peristeri'ye yenildi. Başantrenör Ufuk Sarıca, maçın son saniyesine kadar kazanabilecekleri bir maç olduğunu ancak kötü tercihlerin galibiyeti engellediğini söyledi. Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkma şansı azaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider tamamlayan Yahyalıspor, Play-Off maçlarında başarılı olarak şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğunu yaşıyor.
Aydın'da ev hanımı Özlem Şengül'ün çocukları spor yapsın diye kurduğu, bir başkandan ziyade anne gibi yönettiği spor kulübü, 12 yılda yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirdi. Kulüp, dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim verirken, hedefi ise basketbol takımını 2. lige çıkarmak.
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Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da ifade vereceği duruşmada hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta berabere kalan Erzurumspor FK, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, maçın kendileri için hayati önem taşıdığını ve 3 puan hedeflediklerini belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Somaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazandı ve play-off hattına girmeyi başardı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlanması talimatını verdi.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda İran ile berabere kalarak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal Takımı, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Türkiye, grup maçlarını 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamlayarak en iyi üçüncüler arasında yer aldı. Takımın hedefi şampiyonluk ve her maça final havasında çıkacaklarını belirtiyorlar.
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde lider konumda bulunan Gaziantep Gençlik Spor, play-off etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor. B Grubu'nda mücadele eden takım, tüm maçları kazanarak zirvede yer alıyor. Başantrenör Ali Bağcı, takımın hedefinin ligi namağlup tamamlamak olduğunu belirtti. Kaptan Oğuzhan Tarakçı ise takımın uzun bir aradan sonra Gaziantep'i Efeler Ligi'ne taşımak istediğini söyledi.
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