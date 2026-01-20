Rize, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak

Rize'nin Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rize Valiliği işbirliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın lansmanı gerçekleştirildi. Rize'de bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında şampiyonanın tanıtım videoları gösterilerek geniş bilgiler verildi.

Programda konuşan Rize Valisi İhsan selim Baydaş, organizasyonun şehrin tanıtımı açısından da önemli olduğuna değinerek, "Kış sporları, extreme sporlar, adrenalin sporları adına gerçekleşecek çok önemli bir organizasyon olacak. Ben federasyonumuza teşekkür ediyorum. Şehrimizin turizm organizasyonları adına, kış turizmi ve spor turizmi organizasyonları adına gerçekleştirdiği güzel faaliyetlerden bir tanesi olacak. Bunun hem spor turizmimize, ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına olacak katkılarından dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Rahmi Metin: "Yıllar önce kar yağdığında herkes panik olurdu"

Yıllar önce kar yağdığında bir panik oluştuğunun ancak şimdi ise kış sporlarının ve kış turizminin akla geldiğine dikkat çeken Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bu organizasyon Rize'miz için çok değerli bir organizasyon. Şehrimizin tanıtılması açısından önemli bir organizasyon. Yıllar önce yüksek geçit vermeyen dağlar bizim için tehditti. Yağmur, kar bir bakış açısıyla tehditti. Şimdi akılcı çözümlerle beraber bu tehditlerin hepsi fırsata dönüştü. Turizm fırsatına, şehrimizin tanıtılması adına önemli bir aktiviteye dönüştü. Bir büyüğümüzün ifadesiyle; 'Yaradan bize tahtımızı vermişti, biz de bahtımızı arıyorduk'. Bu vesilelerle beraber Rize bahtını daha da zirvelere çıkaracak" dedi.

Bölgenin kış sporları ve turizm potansiyeline değinen Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise, "Turizm potansiyelini görünce, uzun süreli kar kalışı, spor turizminin dünyadaki gelirlerini göz önüne getirdiğimiz zaman Rize özelinde bir hayal olmayacağına inandım. Çay ürün olarak her zaman daha değerlidir ama turizm açısından kar, çaydan daha değerli olabilecek bir duruma gelecek inşallah" ifadelerini kullandı. - RİZE