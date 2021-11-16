Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk gününde kumite kategorisinde 5 milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 75 kiloda ilk turu bay geçen Eren Akkurt, ikinci turda Slovak David Podsklan'ı 2-2 biten maçta ilk puan avantajıyla mağlup etti. Üçüncü turda Ekvadorlu Luis Choez, son 16'da da Şilili Joaquin Lavin Gonzalez'i geçen milli karateci, çeyrek final maçında Özbek Dastonbek Otabolaev'e mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti.

Türkiye'yi +84 kiloda temsil eden Rıdvan Kaptan, ilk tur maçında Azeri Asiman Gurbanli'ya 3-0 yenilerek altın madalya şansını yitirdi.

84 kiloda ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Karadağlı Nikola Malovic'i yenen Samed Gök, üçüncü turda Brazilyalı Diego Silva ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan genç karateci, şampiyonaya veda etti.

Kadınlarda ise +68 kiloda Kenyalı Nancy Eunifrace ile Kırgız Olga Maltseva'yı mağlup eden Meltem Hocaoğlu, son 16 turunda Asya şampiyonu ve Tokyo 2020 üçüncüsü Kazak Sofya Berultseva'ya 6-0 yenildi.

İlk Dünya Şampiyonası heyecanını yaşayan Eda Eltemur, 68 kilo ilk tur müsabakasında Tokyo 2020 şampiyonu Mısırlı Feryal Abdelaziz'e 8-0 mağlup oldu. Milli karateciler Meltem ve Eda, altın madalya şansını kaybetti.