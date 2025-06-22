ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi 'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 21 farklı ülkeden toplamda 50 sporcu katıldı. Kaykay tutkunlarını Erzincan'da bir araya getiren şampiyonada 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yapılan yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Open luge kategorisinde Abdil Mahdzan birinci, Ulrich Becker ikinci ve Kolby Parks üçüncü sırayı aldı. Open skate kategorisinde zirvede Adrien Paynel, ardından Owen Fox ve Harry Clarke yer aldı. Open inline kategorisinde ise Carlos Quirogo birinciliği elde ederken, Andreu Rochina ikinci, Loneis Pyrovolou üçüncü oldu.

Şampiyonada başarılı olan sporculara ödülleri, Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.