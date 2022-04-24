Dünya Kros Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kros Şampiyonası

24.04.2022 14:59
Dünya Kros Şampiyonası

Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanıldı.

Uluslararası Okul Sporları (ISF) tarafından Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporculardan ferdi sıralamada erkeklerde Caner Can Tunçtan, kızlarda Ayça Fidanoğlu birinci oldu.

Takım kategorisinde ise erkeklerde Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi birinci, kadınlarda Eskişehir Özel Şehir Koleji Fen Lisesi ise beşinci oldu.

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Altın Madalya, Slovakya, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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