Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu

01.12.2022 10:22

Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Joshua King'in rakibine yaptığı hareket dikkat çekti. Tartıştığı futbolcuya "çıkışa gel" dercesine bir hareket yapan Norveçli golcü hakkında "Kesin meslek lisesi mezunu" esprileri yapıldı.

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada oynadığı ilk hazırlık maçında Ülker Stadı'nda Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Joshua King'in rakibiyle olan tartışması sosyal medyada çok konuşuldu.

FENERBAHÇE SONRADAN AÇILDI

Rayo Vallecano maçın ilk yarısını 22. dakikada Oscar Trejo'nun attığı gol ile önde kapattı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 71. dakikada penaltıdan Osayi-Samuel, 75. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Karşılaşmanın son dakikalarında ise sarı-lacivertlilerin yıldızı Joshua King, Rayo Vallecano forması giyen Saveljich ile tartışma yaşadı. Bu tartışmada rakibine "Çıkışa gel" şeklinde el hareketi yapan King, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, King için "Kesin meslek lisesi mezunu" şeklinde yorumlarda bulundu.

Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu
Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu
Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu
Fenerbahçeli King'in hazırlık maçındaki el hareketi olay oldu: Kesin meslek lisesi mezunu
YORUMLAR
500
Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir Devler, İsmail Yüksek için sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz Doktorla konuşan Mert Hakan'ın yüzünün şekli her şeyi özetledi! Joao Pedro'nun fotoğrafına yürek dayanmaz

Joshua King, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı 'çıkışa gel' hareketi olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:29 CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir
10:26 Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi
10:14 Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu
10:02 Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için endişelendiren uyarı! Sibirya'dan gelecek soğuklarla geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla kar yağacak
09:54 Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti
09:55 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran olay! "Stresimi alıyor" diyen yarışmacı, sakız çiğneyerek yarıştı
09:40 Azerbaycanlılar, Alman askerin Kürt askerlerini eğitmesini konu alan filmi yayınlayacağını duyuran büyükelçiliği protesto etti
09:35 İran'ın ABD'ye kaybedip Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası rejim karşıtları kutlamaya çıktı! 27 yaşındaki bir gösterici, başından vurularak öldürüldü
21:02 Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi
10:14 Herkesi kandıran sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Beyaz önlük ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafı sahte öğrenci kimliklerinde kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 10:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement