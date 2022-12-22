Jorge Jesus, Trabzonspor maçında sahaya çıkacak hücum ikilisini belirledi - Son Dakika
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Jorge Jesus, Trabzonspor maçında sahaya çıkacak hücum ikilisini belirledi

22.12.2022 15:58

Dünya Kupası arasının ardından Trabzonspor maçıyla Süper Lig'e start verecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forvet hattında şans verdiği Batshuayi ve King ikilisine yeniden görev vermeye hazırlandığı ileri sürüldü. Ligin ilk bölümünde takımın gol yükünü çeken Ekvadorlu yıldız Valencia'nın ise sakatlığının etkisiyle tam olarak hazır olmaması maça yedek kulübesinde başlama ihtimalini güçlendiriyor.

Fenerbahçe ile Trabzon spor, Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus, zorlu mücadelede sarı-lacivertlilerin hücum ikilisini belirledi.

VALENCIA YEDEK BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzonspor maçında ileri uçta Michy Batshuayi ve Joshua King'e görev vermesi bekleniyor. Dünya Kupası'ndan dönen ve henüz hazır olmadığı düşünülen Valencia ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Takımın gol yükünü çeken en önemli yıldızlardan biri olan Valencia'nın mücadeleye kulübede başlayacak olması bazı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

KRİTİK MAÇ CUMARTESİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Şenol Güneş spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus, Trabzonspor maçında sahaya çıkacak hücum ikilisini belirledi - Son Dakika


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