Dünya Kupası: Belçika ve Mısır Tur Atladı - Son Dakika
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Dünya Kupası: Belçika ve Mısır Tur Atladı

Dünya Kupası: Belçika ve Mısır Tur Atladı
27.06.2026 11:36
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Belçika ve Mısır, 2026 Dünya Kupası G Grubu'ndan son 32 turuna yükseldi. İran beklemede.

2026 Dünya Kupası G Grubu son maçlarında Belçika ve Mısır son 32 turuna yükseldi. Son dakikalarda attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından iptal edilen İran ise en iyi 3.'lük için diğer gruplardaki maçları bekleyecek.

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Yeni Zelanda ve Belçika, BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçta baştan sonra rakibine üstünlük kuran Belçika maçtan 5-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Belçika'nın golleri, 28. ve 50. dakikalarda Leandro Trossard, 66. dakikada Kevin de Bruyne, 86. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4. dakikada Alexis Saelemaekers'den gelirken Yeni Zelanda'nın tek golünü ise 84. dakikada Elijah Just kaydetti. Bu sonuçla Belçika grubu lider olarak tamamladı.

Grubun diğer maçında Mısır ve İran, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısır, maçın henüz 5. dakikasında Mahmoud Saber ile öne geçti. 11. dakikada Mehdi Taremi ile penaltıdan yararlanamayan İran, 14. dakikada Ramin Rezaeian ile beraberliği sağladı. 90+5. dakikada İranlı futbolcu Shoja Khalilzadeh'in attığı golün Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından iptal edilmesiyle birlikte maç 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Mısır son 32 turuna yükselirken İran ise en iyi 3. olabilmek için diğer gruplardaki maçları bekleyecek.

Mısır, son 32 turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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