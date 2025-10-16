Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı - Son Dakika
Spor

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

16.10.2025 22:42
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Katar'da kaptan Hasan el-Haydos, Gazze'de okul ve spor salonu için bağış yapacağını duyurdu. Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada, ''Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için güvenli ve insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım.'' dedi.

Katar Milli Futbol Takımı ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

GAZZE'YE BAĞIŞ YAPACAK

Katar Milli Futbol Takımı'nın kaptanı ve "Al Sadd" kulübü oyuncusu Hasan el-Haydos, Gazze'de bir okul ve spor salonunun yeniden inşası için bağış yapacağını duyurdu. Haydos, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar Milli Takımı olarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmelerinden dolayı mutluluğunu Gazze halkı ile paylaştı.

''BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR''

Filistin kefiyesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Haydos, şu ifadeleri kullandı: ''Sevincin yaşandığı anlarda bile, dünyanın dört bir yanında acı çeken kardeşlerimizin durumunu hatırlamak ve başarılarımızı iyilik için bir vesileye dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur.

''OKUL VE SPOR SALONU İNŞA EDİLMESİNE KATKI YAPACAĞIM''

Haydos, Katar'ın Dünya Kupası'na katılma başarısının, aynı zamanda Gazze'de savaşın son bulması ve barış anlaşmasının imzalanmasıyla aynı döneme denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf olduğunu ifade ederek, ''Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için güvenli ve insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım. Çünkü eğitim ve spor, hayata yeniden dönmenin yoludur.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hasan El, Futbol, Yaşam, Gazze, Katar, Spor, Son Dakika

