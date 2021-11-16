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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı)

16.11.2021 23:38
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı)

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösteren A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösteren A Milli Takım, mücadelenin ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında araya giren Savic, ceza sahasına hareketlenen Beqiraj'ı gördü. Topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

8. dakikada Karadağ savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Osmajic, Zeki'den önce topla buluşup ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü ancak top az farka dışarı gitti.

22. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, önce düzeltti ardından da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

41. dakikada Karadağ etkili geldi. Haksabanovic'in ara pasında topla buluşan Osmajic sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Uğurcan iyi yer tutarak topu kornere çeldi.

41. dakikada kazanılan korner atışında Haksabanovic ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Tomasevic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Hakan, savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Sarkic topu kontrol etti.

Stat: Podgorica Şehir Stadı

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Christian Gittelmann xx

Karadağ: Sarkic xx, Vesovic xx, Savic xx, Vujacic xx, Radunovic xx, Jovovic xx, Jankovic xx, Haksabanovic xxx, Tomasevic xxx, Beqiraj xxx, Osmajic xxx

Yedekler: Mijatovic, Agovic, Simic, Dreskovic, Vikcevic, Bozovic, Mirkovic, Raickovic, Vukotic, Vujnovic

Teknik Direktör: Miodrag Radulovic

Türkiye: Uğurcan xxx, Zeki xx, Çağlar xx, Merih xx, Caner x, Berat x, Abdülkadir xxx, Hakan xxx, Kerem xxx, Halil xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Kaan, Tolga, Berkan, Taylan, Yusuf, Orkun, Kenan, Serdar, Barış Alper

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Beqiraj (dk. 3) (Karadağ), Kerem (dk. 22) (Türkiye) - PODGORICA

Dünya Kupası, Burak Yılmaz, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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