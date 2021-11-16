Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 Türkiye: 1 (İlk yarı)

41. dakikada Karadağ etkili geldi. Haksabanovic'in ara pasında topla buluşan Osmajic sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Uğurcan iyi yer tutarak topu kornere çeldi.

22. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, önce düzeltti ardından da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

8. dakikada Karadağ savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Osmajic, Zeki'den önce topla buluşup ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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