Dünya Kupası töreninde bişt giyen Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif! - Son Dakika
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Dünya Kupası töreninde bişt giyen Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif!

24.12.2022 14:14

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif edildi. Umman milletvekili Ahmed Al Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir öneride bulunduk. Messi de kabul ederse bişti müzede sergileyeceğiz" dedi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet ise günlerce konuşuldu. Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif etti.

MESSİ'YE MİLYONLUK TEKLİF

Umman Milletvekili Ahmed Al Barwani, Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye, kupa töreninde giydiği bişt için 1 milyon dolar teklif etti. Barwani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada biştin Arap dünyası için son derece önemli olduğunun altını çizerken Messi'ye bişti kendilerine vermeleri için önemli bir teklif sundu.

"BİR DAHA KİMSE GİYEMEYECEK"

Barwani, ''O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum. Katar emiri Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım. Tüm dünyaya Arap dünyasının nasıl bir birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek" ifadelerini kullandı.

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Arjantin, Katar, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası töreninde bişt giyen Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası töreninde bişt giyen Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif! - Son Dakika
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