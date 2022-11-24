Belçika, Kanada engelini Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile aştı: 1-0

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında golle tanıştı. Enner Valencia'nın ardından Michyt Batshuayi de galibiyeti getiren golü kaydetti.

NET VURUŞ

Kanada karşısında maçı 1-0 kazanan Belçika, favori olduğu maçta beklentilerin altında kaldı. 44. dakikada savunma arkasına kaçan Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı net vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

KANADA PENALTI KAÇIRDI

Kanada ise Belçika karşısında daha fazla pozisyona girdi. 10. dakikada Alfonso Davies, penaltıdan yararlanamadı. Davies'in bu maçta gösterdiği performans da hayal kırıklığı oldu.

VALENCIA'DAN TEBRİK

2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan Ekvadorlu Valencia, sosyal medyadan Batshuayi'yi tebrik etti.