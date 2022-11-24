Belçika, Kanada engelini Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile aştı: 1-0 - Son Dakika
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Belçika, Kanada engelini Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile aştı: 1-0

24.11.2022 00:12

Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika, Kanada'yı Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Açılış maçında Katar'a 2 gol atan Ekvador'un Fenerbahçeli golcüsü Valencia'dan, takım arkadaşı Batshuayi'ye tebrik geldi.

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında golle tanıştı. Enner Valencia'nın ardından Michyt Batshuayi de galibiyeti getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'nda şov yapıyor! Batshuayi'den hayat öpücüğü

NET VURUŞ

Kanada karşısında maçı 1-0 kazanan Belçika, favori olduğu maçta beklentilerin altında kaldı. 44. dakikada savunma arkasına kaçan Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı net vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

KANADA PENALTI KAÇIRDI

Kanada ise Belçika karşısında daha fazla pozisyona girdi. 10. dakikada Alfonso Davies, penaltıdan yararlanamadı. Davies'in bu maçta gösterdiği performans da hayal kırıklığı oldu.

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'nda şov yapıyor! Batshuayi'den hayat öpücüğü

VALENCIA'DAN TEBRİK

2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan Ekvadorlu Valencia, sosyal medyadan Batshuayi'yi tebrik etti.

Fenerbahçe'nin forvetleri Dünya Kupası'nda şov yapıyor! Batshuayi'den hayat öpücüğü
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Michy Batshuayi, Enner Valencia, Fenerbahçe, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belçika, Kanada engelini Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile aştı: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika, Kanada engelini Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ile aştı: 1-0 - Son Dakika
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