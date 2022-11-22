Polonya ile Meksika yenişemedi, C Grubu'nda lider Suudi Arabistan oldu!

2022 Dünya Kupası C Grubu sürprizlerle başladı. Öğlen oynanan Suudi Arabistan- Arjantin maçından sürpriz bir sonuç çıktı. Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek Dünya Kupası'na damga vurdu.

LEWA PENALTIYI KAÇIRDI

Dünyanın en iyi golcüleri arasında yer alan Lewandowski de Meksika maçında adeta tel tel dökdülü. Kaptan Lewandowski, penaltıyı kaçırarak Polonya'yı galibiyetten etti.

TAM TERSİ SIRALAMA

Grup sonuncusu olması beklenen Suudi Arabistan, ilk maçlar sonucunda C Grubu'nu lider kapattı. Grubun favorisi Arjantin ise grup sonuncusu oldu.