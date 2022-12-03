Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu

03.12.2022 18:17

Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile NEF Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı kırmızılılar, oynanan hazırlık maçında rakibine 1-0 mağlup oldu.

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu La Liga ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

MARTIN GALİBİYETİ GETİRDİ

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi sahaya çıkan eski futbolcuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

SIRADAKİ RAKİP VILLARREAL

Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA: Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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