Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu La Liga ile düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda Galatasaray ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi sahaya çıkan eski futbolcuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika