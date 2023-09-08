Finale çıkamadılar! ABD, FIBA Dünya Kupası\'nda yine yıkımı yaşadı

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya, ABD'yi 113-111 yenerek adını finale yazdırdı ve Sırbistan'ın rakibi oldu.

SON İKİ DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL GÖREMEDİLER

Büyük heyecana sahne olan maçı Almanya kazanırken ABD, ise son iki Dünya Kupası'nda final görmeyi başaramadı.

ALMANYA FİNALDE

Mücadelenin ilk periyodunu Almanya, 33-31 önde tamamlarken, ilk yarıyı ABD, 60-59 önde geçti. Üçüncü periyotta 35 sayı bulan Almanya, bu periyodu 94-84 önde geçti. ABD son periyotta farkı eritmeyi başarsa da Almanya parkeden 113-111 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

FİNAL 10 EYLÜL'DE

2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak olan final karşılaşması, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15.40'ta başlayacak.