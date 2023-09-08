Finale çıkamadılar! ABD, FIBA Dünya Kupası\'nda yine yıkımı yaşadı

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya, ABD'yi 113-111 yenerek adını finale yazdırdı ve Sırbistan'ın rakibi oldu.
Büyük heyecana sahne olan maçı Almanya kazanırken ABD, ise son iki Dünya Kupası'nda final görmeyi başaramadı.
Mücadelenin ilk periyodunu Almanya, 33-31 önde tamamlarken, ilk yarıyı ABD, 60-59 önde geçti. Üçüncü periyotta 35 sayı bulan Almanya, bu periyodu 94-84 önde geçti. ABD son periyotta farkı eritmeyi başarsa da Almanya parkeden 113-111 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak olan final karşılaşması, 10 Eylül Pazar günü TSİ 15.40'ta başlayacak.
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