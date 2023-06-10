Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da

Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da

10.06.2023 22:01

Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Hırvat model Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a geldi. Manchester City ile Inter arasındaki dev final öncesinde stadyuma giriş yapan Knöll, cesur kıyafetiyle dikkat çekti ve verdiği pozlarla yine gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Turnuvadaki maçlarda yer alan güzel model, bu kez Şampiyonlar Ligi final maçı için soluğu İstanbul'a geldi.

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

Dünyanın merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya gelecek.

VERDİĞİ POZLARLA YİNE GÜNDEM OLDU

Dev final öncesinde taraftarlar tribündeki yerlerini alırken, Dünya Kupası'na damga vuran Ivana Knöll erkenden stadyuma giriş yaptı. Hırvat model Knöll, tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

İşte güzel modelin İstanbul'da verdiği pozlar;

Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran güzel model, bu kez İstanbul'da
Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran güzel model, bu kez İstanbul'da
Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran güzel model, bu kez İstanbul'da
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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda adından söz ettiren Ivana Knöll, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da - Son Dakika
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