Dünya Kupası'nda İlk Maçta Beraberlik - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda İlk Maçta Beraberlik

Dünya Kupası\'nda İlk Maçta Beraberlik
13.06.2026 00:12
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Kanada ve Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk maçında ev sahibi Kanada, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası B Grubu'nun ilk maçında Kanada ile Bosna Hersek, Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 21. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Kolasinac kafayla topu arkaya çevirirken, Jovo Lukic kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Bosna Hersek'i 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda tempo yükseldi. 53. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Richie Laryea'nın vuruşunda kaleciyi geçen topa Kolasinac'ın müdahalesinde meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü ve Kanada beraberlik şansını kaçırdı. Ancak 76. dakikada oyuna giren Cyle Larin, 79. dakikada Promise David'in pasında ceza sahasında sırtı dönük topla buluştu ve dönerek yaptığı vuruşla skorda dengeyi sağladı. (1-1) İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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