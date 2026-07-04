Dünya Kupası\'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir FK forması giyen futbolcular, farklı milli takımlarla ülkelerini temsil etti.

RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcuları Eldor Shomurodov ile Abbosbek Fayzullayev, ülkelerinin tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı yaşayan kadroda yer aldı. Grup aşamasında Kolombiya'ya 3-1, Portekiz'e 5-0 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup olan Özbekistan, turnuvaya veda etti. Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi. Fayzullayev ise Kolombiya ile oynanan mücadelede Özbekistan'ın ilk golünü kaydetti.

OPOKULU GANA SON 32'DE ELENDİ

Başakşehir'in savunma oyuncusu Jerome Opoku, Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etti. Grubunda Panama'yı 1-0 mağlup eden, İngiltere ile golsüz berabere kalan Gana, Hırvatistan'a 2-1 yenilmesine rağmen son 32 turuna yükseldi. Gana, eleme turunda Kolombiya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

OPERİ VE NUNO DA COSTA'NIN TURNUVA SERÜVENİ

RAMS Başakşehir'in defans oyuncusu Christopher Operi, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldı. Afrika temsilcisi turnuvaya son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak veda etti. Operi, turnuvada sadece Curaçao maçında forma giydi.

Turuncu-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Nuno da Costa da Yeşil Burun Adaları ile turnuvada boy gösterdi. Nuno da Costa; İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan maçlarında ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil oldu. Arjantin karşısında ise ilk 11 başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı. Yeşil Burun Adaları, son 32'de Arjantin'e uzatma dakikalarında yenilerek turnuvaya veda etti.