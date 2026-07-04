Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı

Dünya Kupası\'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı
04.07.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir oyuncuları, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda farklı ülkelerle mücadele etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir FK forması giyen futbolcular, farklı milli takımlarla ülkelerini temsil etti.

RAMS Başakşehir'in Özbek futbolcuları Eldor Shomurodov ile Abbosbek Fayzullayev, ülkelerinin tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma başarısı yaşayan kadroda yer aldı. Grup aşamasında Kolombiya'ya 3-1, Portekiz'e 5-0 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup olan Özbekistan, turnuvaya veda etti. Shomurodov'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi. Fayzullayev ise Kolombiya ile oynanan mücadelede Özbekistan'ın ilk golünü kaydetti.

OPOKULU GANA SON 32'DE ELENDİ

Başakşehir'in savunma oyuncusu Jerome Opoku, Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etti. Grubunda Panama'yı 1-0 mağlup eden, İngiltere ile golsüz berabere kalan Gana, Hırvatistan'a 2-1 yenilmesine rağmen son 32 turuna yükseldi. Gana, eleme turunda Kolombiya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

OPERİ VE NUNO DA COSTA'NIN TURNUVA SERÜVENİ

RAMS Başakşehir'in defans oyuncusu Christopher Operi, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer aldı. Afrika temsilcisi turnuvaya son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak veda etti. Operi, turnuvada sadece Curaçao maçında forma giydi.

Turuncu-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Nuno da Costa da Yeşil Burun Adaları ile turnuvada boy gösterdi. Nuno da Costa; İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan maçlarında ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil oldu. Arjantin karşısında ise ilk 11 başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı. Yeşil Burun Adaları, son 32'de Arjantin'e uzatma dakikalarında yenilerek turnuvaya veda etti.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı

13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 14:08:20. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda RAMS Başakşehir Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.