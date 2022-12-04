Portekiz taraftarına "Ronaldo oynamalı mı? diye soruldu, çıkan sonuç şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Portekiz taraftarına "Ronaldo oynamalı mı? diye soruldu, çıkan sonuç şaşkınlık yarattı

04.12.2022 16:20

Dünya Kupası'nda son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun performansı tartışma konusu oldu. Portekiz medyasının önde gelen sitelerinden A Bola'nın, "Ronaldo oynasın mı oynamasın mı?" diye sorduğu ankette çıkan sonuç futbolseverleri şaşırttı.

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda lider çıkan Portekiz'de tartışma konusu yine Cristiano Ronaldo. Attığı penaltı golü dışında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen 37 yaşındaki yıldızın eski günlerinden uzak olduğu herkesin dilinde.

HOCAYA BOZUŞTU

Ronaldo, Güney Kore maçında kendisini dinlendirmek isteyen hocasına ters çıkıp maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada ise oyundan alındı. Ronaldo'nun hocası Fernando Santos'a gösterdiği tavırlar da dikkat çekti.

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ANKET YAPTILAR

Portekiz medyasının önde gelen sitelerinden A Bola, "Ronaldo oynasın mı oynamasın mı?" şeklinde bir anket açtı. Anketten çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. "Ronaldo oynamasın" şıkkının oranı tam yüzde 70 oldu. İyi bir jenerasyon yakalayan Portekiz'de 37 yaşındaki futbolcuya yer bulmanın sıkıntısı yaşanıyor.

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"Ronaldo oynamalı mı" sorusuna "Hayır" cevabını verenlerin oranı %70
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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz taraftarına "Ronaldo oynamalı mı? diye soruldu, çıkan sonuç şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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