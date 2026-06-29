2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 2 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
04.00 Hollanda- Fas (Monterrey Stadı)
20.00 Fildişi Sahili- Norveç (Dallas Stadı)
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda Son 32 Turu Başlıyor - Son Dakika
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