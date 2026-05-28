Dünya Kupası'nda Yerli Teknik Direktör Başarısı

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

Şampiyonlar ve teknik direktörler

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa Şampiyon Teknik direktör 1930 Urugay Alberto Suppici 1934 İtalya Vittorio Pozzo 1938 İtalya Vittorio Pozzo 1950 Urugay Juan Lopez Fontana 1954 Batı Almanya Josef Herberger 1958 Brezilya Vicente Italo Feola 1962 Brezilya Aymore Moreira 1966 İngiltere Alf Ramsey 1970 Brezilya Mario Zagallo 1974 Batı Almanya Helmut Schön 1978 Arjantin Cesar Luis Menotti 1982 İtalya Enzo Bearzot 1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo 1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer 1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira 1998 Fransa Aime Jacquet 2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari 2006 İtalya Marcello Lippi 2010 İspanya Vicente del Bosque 2014 Almanya Joachim Löw 2018 Fransa Didier Deschamps 2022 Arjantin Lionel Scaloni

Kaynak: AA