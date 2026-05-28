Dünya Kupası'nda Yerli Teknik Direktör Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'nda Yerli Teknik Direktör Başarısı

28.05.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımlar, hep yerli teknik direktörler tarafından yönetildi.

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

Şampiyonlar ve teknik direktörler

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa

Şampiyon

Teknik direktör

1930

Urugay

Alberto Suppici

1934

İtalya

Vittorio Pozzo

1938

İtalya

Vittorio Pozzo

1950

Urugay

Juan Lopez Fontana

1954

Batı Almanya

Josef Herberger

1958

Brezilya

Vicente Italo Feola

1962

Brezilya

Aymore Moreira

1966

İngiltere

Alf Ramsey

1970

Brezilya

Mario Zagallo

1974

Batı Almanya

Helmut Schön

1978

Arjantin

Cesar Luis Menotti

1982

İtalya

Enzo Bearzot

1986

Arjantin

Carlos Salvador Bilardo

1990

Batı Almanya

Franz Beckenbauer

1994

Brezilya

Carlos Alberto Parreira

1998

Fransa

Aime Jacquet

2002

Brezilya

Luiz Felipe Scolari

2006

İtalya

Marcello Lippi

2010

İspanya

Vicente del Bosque

2014

Almanya

Joachim Löw

2018

Fransa

Didier Deschamps

2022

 Arjantin Lionel Scaloni

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Yerli Teknik Direktör Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
Gabriel Sara’dan Aston Villa’ya olumlu sinyal Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal
Kılıçdaroğlu’nun “Militanlarına taş attırdı“ sözlerine Adnan Beker’den jet yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Militanlarına taş attırdı" sözlerine Adnan Beker'den jet yanıt
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
’Türkiye’nin en sıcak yeri’ bayramın ilk gününde 46 derece 'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

11:56
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
06:55
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
05:54
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
01:35
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
22:38
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
22:27
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler
Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
21:50
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü Helikopterden inen isme bakın
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda Yerli Teknik Direktör Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.