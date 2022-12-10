Hırvatistan'a elenen Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verildi. Bu gelişme sonrası gazeteci Alvaro Gribel'in paylaşımı olay oldu.
Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmesinin ardından Globo'da çalışan gazeteci Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus" paylaşımında bulundu. Fenerbahçe taraftarları arasında kısa sürede infial yaratan bu paylaşıma, sosyal medyada tepki yağdı.
Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Gribel, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! 'Ölüm tehdidi' aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı - Son Dakika