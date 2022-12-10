Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı

10.12.2022 13:09
Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verildi. Bu gelişme sonrası gazeteci Alvaro Gribel'in yaptığı "Alo, Jorge Jesus" paylaşımı Fenerbahçe taraftarının tepkisini topladı. Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha yapan Gribel, "Fenerbahçeliler tarafından ölümle tehdit edildim." dedi. Gribel daha sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Hırvatistan'a elenen Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verildi. Bu gelişme sonrası gazeteci Alvaro Gribel'in paylaşımı olay oldu.

"ALO JORGE JESUS"

Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmesinin ardından Globo'da çalışan gazeteci Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus" paylaşımında bulundu. Fenerbahçe taraftarları arasında kısa sürede infial yaratan bu paylaşıma, sosyal medyada tepki yağdı.

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"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Gribel, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçeliler sert tepki gösterdi! "Ölüm tehdidi" aldım diyen gazeteci, Jesus paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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