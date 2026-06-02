Dünya Kupası'nın Gollü ve Az Gollü Turnuvaları

02.06.2026 11:18
Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da yaşandı.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.

İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

Brezilya, Rusya ve Katar'da ortalama yükseldi

Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.

Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.

Dünya Kupaları ve gol ortalamaları

Bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:

Tarih

Ülke

Maç

Gol

Ortalama

1954

İsviçre

26

140

5,38

1938

Fransa

18

84

4,67

1934

İtalya

17

70

4,12

1950

Brezilya

22

88

4

1930

Uruguay

18

70

3,89

1958

İsveç

35

126

3,6

1970

Meksika

32

95

2,97

1982

İspanya

52

146

2,81

1962

Şili

32

89

2,78

1966

İngiltere

32

89

2,78

1994

ABD

52

141

2,71

2022

Katar64

172

2,69

1978

Arjantin

38

102

2,68

1998

Fransa

64

171

2,67

2014

Brezilya

64

171

2,67

2018

Rusya

64

169

2,64

1974

Almanya

38

97

2,55

1986

Meksika

52

132

2,54

2002

Japonya-G.Kore

64

161

2,52

2006

Almanya

64

147

2,3

2010

Güney Afrika

64

145

2,27

1990

İtalya

52

115

2,21

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:47:05. #7.13#
