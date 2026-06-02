Dünya Kupası'nın Gollü ve Az Gollü Turnuvaları

Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da yaşandı.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.

İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

Brezilya, Rusya ve Katar'da ortalama yükseldi

Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.

Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.

Dünya Kupaları ve gol ortalamaları

Bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:

Tarih Ülke Maç Gol Ortalama 1954 İsviçre 26 140 5,38 1938 Fransa 18 84 4,67 1934 İtalya 17 70 4,12 1950 Brezilya 22 88 4 1930 Uruguay 18 70 3,89 1958 İsveç 35 126 3,6 1970 Meksika 32 95 2,97 1982 İspanya 52 146 2,81 1962 Şili 32 89 2,78 1966 İngiltere 32 89 2,78 1994 ABD 52 141 2,71 2022 Katar 64 172 2,69 1978 Arjantin 38 102 2,68 1998 Fransa 64 171 2,67 2014 Brezilya 64 171 2,67 2018 Rusya 64 169 2,64 1974 Almanya 38 97 2,55 1986 Meksika 52 132 2,54 2002 Japonya-G.Kore 64 161 2,52 2006 Almanya 64 147 2,3 2010 Güney Afrika 64 145 2,27 1990 İtalya 52 115 2,21

Kaynak: AA