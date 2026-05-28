Dünya Kupası'nın İlk Tarihi: 1930

28.05.2026 11:19
1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı ev sahibi Uruguay kazandı.

Fransız Jules Rimet'nin fikir babası olduğu Dünya Kupası'nın ilki, 96 yıl önce 1930'da Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası, 1974 yılına kadar da bu kupanın organize edilmesinde büyük pay sahibi olan Jules Rimet'nin adıyla düzenlendi.

Jules Rimet Kupası, 1974'ten günümüze ise FIFA Dünya Kupası olarak oynandı.

İlk kupa Uruguay'da

1930 yılındaki ilk Dünya Kupası, 1924 ve 1928'de futbolda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Uruguay'a verildi.

Birçok Avrupa ülkesi, kupa organizasyonunun Uruguay'a verilmesine karşı çıkarken 1930'da bağımsızlığının 100. yılını kutlayan Uruguay, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Sadece 13 ülke katıldı

Uruguay'daki ilk Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılabildi.

Avrupa ülkelerinin çoğu, 25-30 günlük gemi yolculuğunun takımlarını yoracağını ileri sürerek kupaya katılmazken Avrupa'dan sadece 4 ülke (Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanya) Uruguay'a gitmeye karar verdi.

Amerika kıtasından ise Uruguay, Arjantin, ABD, Şili, Meksika, Brezilya, Peru, Paraguay ve Bolivya, Dünya Kupası'nda mücadele etti.

İlk maç Fransa-Meksika

İlk Dünya Kupası'nın ilk maçı, Fransa ile Meksika arasında oynandı.

Montevideo kentinde 13 Temmuz 1930'da oynanan ilk maçta Fransa, Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Dünya Kupası'nın ilk golünü de Fransız futbolcu Lucien Laurent, 19. dakikada attı.

4 grupta oynandı

Dört grup halinde oynanan ilk tur maçlarının ardından Arjantin, Uruguay, ABD ve Yugoslavya yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Uruguay, Yugoslavya'yı, Arjantin ise ABD'yi aynı skorlarla 6-1 yenerek finale çıktı.

İlk şampiyon Uruguay

Toplam 18 maçın oynandığı ilk Dünya Kupası'nı, ev sahibi Uruguay kazandı.

Montevideo'da 30 Temmuz'da oynanan finalde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın gollerini 12. dakikada Pablo Durado, 57. dakikada Pedro Cea, 68. dakikada Victoriano Iriarte ve 89. dakikada Hector Castro attı. Arjantin'in iki golü ise 20. dakikada Carlos Peucelle ve 37. dakikada Guillermo Stabile'den geldi.

İlk gol kralı Stabile

Dünya Kupası'nın ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 18 golle turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin adına 8 kez fileleri havalandırdı ve adını tarihe yazdırdı.

Uruguaylı Pedro Cea ise 5 golle ikinci sırayı elde etti.

18 maçta 70 gol

Uruguay 1930'da yapılan 18 maçta 70 gol atıldı.

Maç başına 3,9 golün atıldığı bu kupanın en golcü takımları ise 18 gollü Arjantin ve 15 gollü Uruguay oldu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Uruguay, Futbol, Dünya, Spor

