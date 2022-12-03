Arjantin ile Avustralya, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi bir ilki başardı.
Profesyonel kariyerinin 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, karşılaşmanın 35. dakikasında fileleri sarsmayı başardı. Dünyaca ünlü futbolcu bu golle Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.
Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı yenmesi durumunda çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak.
Son Dakika › Spor › Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı - Son Dakika