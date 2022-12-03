Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı - Son Dakika
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Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı

03.12.2022 23:31

Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin'in Avustralya karşısında ilk golünü kaydeden Messi, kariyerinde Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Arjantin ile Avustralya, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi bir ilki başardı.

ELEME AŞAMALARINDAKİ İLK GOLÜ

Profesyonel kariyerinin 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, karşılaşmanın 35. dakikasında fileleri sarsmayı başardı. Dünyaca ünlü futbolcu bu golle Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.

HOLLANDA'NIN RAKİBİ OLACAKLAR

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı yenmesi durumunda çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak.

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