Dünya Kupası\'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Juventus ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız’dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun sağlık raporu sonrası hem İtalya’da hem Türkiye’de büyük endişe yaşandı.
Kenan Yıldız, perşembe günü Juventus antrenmanında sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz sonuçlar çıktığı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Juventus’un Torino ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek. Bu gelişme siyah-beyazlı ekipte moralleri bozdu.
Şampiyonlar Ligi hedefi için Torino karşısında mutlak galibiyet arayan Juventus’ta teknik direktör Luciano Spalletti’nin gelen haber sonrası büyük şok yaşadığı aktarıldı. Juventus’un Devler Ligi’ne katılabilmesi için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden en az ikisinin puan kaybetmesi gerekiyor.
Haberde A Milli Takım cephesinde de büyük endişe yaşandığı belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, ABD’de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Kenan Yıldız’dan gelecek iyi haberleri beklediği ifade edildi.
Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Kenan Yıldız’ın bu kritik karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi. Milli futbolcu sezonu 11 golle tamamlarken takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
