Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası\'na günler kala Kenan Yıldız şoku
23.05.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın yaşadığı baldır sakatlığı hem İtalya’da hem Türkiye’de endişe yarattı. Milli futbolcunun Dünya Kupası’nın ilk maçına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Juventus ve A Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız’dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun sağlık raporu sonrası hem İtalya’da hem Türkiye’de büyük endişe yaşandı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Kenan Yıldız, perşembe günü Juventus antrenmanında sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz sonuçlar çıktığı belirtildi.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

TORINO MAÇINDA YOK

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Juventus’un Torino ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek. Bu gelişme siyah-beyazlı ekipte moralleri bozdu.

SPALLETTI BUZ KESTİ

Şampiyonlar Ligi hedefi için Torino karşısında mutlak galibiyet arayan Juventus’ta teknik direktör Luciano Spalletti’nin gelen haber sonrası büyük şok yaşadığı aktarıldı. Juventus’un Devler Ligi’ne katılabilmesi için Torino’yu mağlup etmesi ve rakiplerinden en az ikisinin puan kaybetmesi gerekiyor.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

TÜRKİYE CEPHESİNDE ALARM

Haberde A Milli Takım cephesinde de büyük endişe yaşandığı belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, ABD’de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Kenan Yıldız’dan gelecek iyi haberleri beklediği ifade edildi.

Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

DÜNYA KUPASI MAÇI RİSKTE

Türkiye, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Kenan Yıldız’ın bu kritik karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

SEZONU 11 GOLLE TAMAMLADI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla dikkat çeken bir performans sergiledi. Milli futbolcu sezonu 11 golle tamamlarken takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

A Milli Futbol Takımı, Kenan Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var... 15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:11
Lens’ten Fransa Kupası’nda tarihi şampiyonluk
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:41
Arda Güler’den Alaba’ya veda 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:29:35. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.