Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu

10 bin metreyi 30 dakika bir saniyede koşarak dünya rekorunu kıran Agnes Tirop, evinde ölü bulundu. Iten şehri polisi soruşturma başlattı. 25 yaşındaki atletin ölüm nedeni bilinmiyor.

"MÜCEVHERİ KAYBETTİK"

Kenya Atletizm Federasyonu Tirop'un ölümüyle ilgili"Bu öğleden sonra Dünya 10 bin metrenin bronz madalyalı ismi Agnes Tirop'un zamansız ölümünü büyük bir üzüntüylü öğrendik. Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor. Kenya, uluslararası seviyeye hızlı bir şekilde çıkan bir mücevherini kaybetti" açıklamasını yaptı.

İKİ KEZ BRONZ ALDI

2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda 10 bin metrede bronz madalya kazanan Tirop, uzun mesafelerde de adından söz ettirdi. Atletizm dünyası Tirop'un ani ölümüyle sarsıldı.