Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Devynne Charlton Altın Madalya Kazandı

Türkiye-İran Muaythai Gecesi Tatvan'da Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye-İran Muaythai gecesi düzenlendi. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor merkezinde gerçekleşen organizasyona İran ve Türkiye'den 250 sporcunun katıldığı müsabakalarda, sporcular rakiplerini mağlup etmek için mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri Tatvan Kaymakamı, Bitlis Milletvekili, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü ve diğer davetliler tarafından takdim edildi.