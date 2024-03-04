Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide Bahamalı Devynne Charlton, dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda kadınlar 60 metre engelli finali koşuldu.
Müsabakayı 7.65 saniyeyle birinci sırada bitiren Charlton, kendisine ait dünya salon rekorunu geliştirdi.
Fransız Cyrena Samba-Mayela 7.74 saniyeyle gümüş, Polonyalı Pia Skrzyszowska ise 7.79 saniyeyle bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Devynne Charlton Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye-İran Muaythai gecesi düzenlendi. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor merkezinde gerçekleşen organizasyona İran ve Türkiye'den 250 sporcunun katıldığı müsabakalarda, sporcular rakiplerini mağlup etmek için mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri Tatvan Kaymakamı, Bitlis Milletvekili, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü ve diğer davetliler tarafından takdim edildi.
Beşiktaş, Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncağa binmiş üzgün kartal görseli paylaşımına sert bir yanıt verdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri yer aldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?