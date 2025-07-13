Dünya Şampiyonası'nda Dördüncülük

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan üçüncülük maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 25-19, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, dünya dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.
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