Dünya Şampiyonu Adayı: Muhammed Bekir - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Adayı: Muhammed Bekir

Dünya Şampiyonu Adayı: Muhammed Bekir

11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Tayland'daki şampiyonada Türkiye'yi temsil etmek için çalışıyor.

05.10.2024 10:31
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VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, dünya şampiyonu olmak için 2 bin 400 rakımda ter döküyor.

Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 11 yaşındaki minik sporcu Muhammed Bekir Uyumaz, Tayland'da yapılacak Muay Thai Şampiyonası için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Dünya şampiyonu olma hedefiyle 2 bin 400 rakımda ter döken minik Muhammed 6 yaşındayken başladığı muaythai sporunda kısa sürede büyük başarılar elde etti. İlk olarak Van'da birinci olan Muhammed; daha sonra Bitlis'te düzenlenen Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya alarak Tayland'da düzenlenecek olan 'Dünya Muaythai Şampiyonası'nda' Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Van'a 120 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde 2 bin 400 rakımda antrenman yapan Muhammed, haftada 3 gün Van Yüzüncü yıl Üniversitesine gidip Muaythai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Tek hedefinin Tayland'daki şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Muhammed Bekir Uyumaz, "Muaythai sporunu 6 yaşından beridir yapıyorum. Aynı zamanda kik boks ve boks sporlarını da yapıyorum. Bitlis'teki Türkiye şampiyonasında ikinci oldum ve Van'a gümüş madalyayla döndüm. Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemi en güzel şekilde temsil edip, dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmaktır" dedi.

"Bekir çok yetenekli bir sporcu"

Muaythai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar ise Muhammed Bekir Uyumaz'ın başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, Muhammed Bekir'in Tayland'da İstiklal Marşı'nı okutacağına inandıklarını söyledi. Muhammed Bekir Uyumaz'ı haftanın 3 günü çift idmanla dünya şampiyonasına hazırladıklarını aktaran Ağlar, "Kendisi Başkale'den yanımıza geliyor. Haftanın 3 günü istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bekir'in dünya şampiyonu olacağına ve İstiklal Marşımızı Tayland'da okutacağına inancımız tamdır. Çünkü istikrarlı ve dayanıklı bir çocuk. Adeta bu sporlar için yaratılmış" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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