Dünya Snowcross Şampiyonası Erciyes'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya Snowcross Şampiyonası Erciyes'te Gerçekleşti

Dünya Snowcross Şampiyonası Erciyes\'te Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Türkiye'de ilk kez Erciyes'te düzenlenen Dünya Snowcross Şampiyonası büyük bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyona, dünya çapında tanınan kar motosikleti ustalarının katılımıyla gerçekleşti.

10.03.2024 17:50  Güncelleme: 17:54
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Motosiklet Federasyonu iş birliğinde ilk kez Türkiye'de Erciyes'te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası, büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Erciyes dünya çapında tanınan kar motosikleti ustalarının mücadelesine sahne olan şampiyonada adrenalin rüzgarları Erciyes'ten esti. Dünya kar motosikletinin şampiyonlarının start aldığı İstikbal SNX Türkiye, Amerika kıtasında CBS Sport, Avrupa'da Sport TV Network, Asya ve Güney Amerika'da FOX Sport, Türkiye'de ise TRT SPOR'da yayınlandı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ilk etabı olan Türkiye etabının ardından 14 Nisan'da Finlandiya, 21 Nisan'da Norveç'te yapılacak etaplarla tamamlanacak. Türkiye etabında 6 kez şampiyon olan Adam Renheim, 4 kez şampiyon olan Jesse Kirchmeyer, geçtiğimiz yılın şampiyonu Aki Pihlaja, eski şampiyonlardan Bacher Elias ile birlikte Türkiye'nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan yarıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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