Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Kaş'ta başladı - Son Dakika
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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Kaş'ta başladı

02.10.2022 21:46

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçede düzenlenen etkinlik kapsamında bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, eski otogar yakınından Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Buradaki açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve CMAS Marşı okundu.

CMAS Başkanı Anna Arzhanova, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın da Kaş'ın mavi derinliklerinde gerçekleşecek yarışmanın heyecanını yaşayacaklarını, çok katılımlı yarışmadan dolayı son derece mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise organizasyon için Arzhanova'ya teşekkür ederek, "Kaş Belediyesi olarak bu organizasyonu yürekten destekliyoruz, devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dalışla ilgili farkındalık yaratmak ve buradaki dalış turizmini daha ileri noktalara taşımak amacıyla Sualtı Sanat Parkı oluşturduk. Gelen misafirlerimiz sanat parkımızda dalış yapabiliyor. Bizler de yerel yönetimler olarak, dalış sektörünü sadece organizasyonlarla değil, projelerle de destekliyoruz." diye konuştu.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri açıklarında 2-7 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyona yaklaşık 40 ülkeden 120'nin üzerinde sporcu katılacak.

Şampiyonada, Türkiye 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Kaş'ta başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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