Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan 'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

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