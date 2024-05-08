Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülistan Turan, Erkeklerle Antrenman Yaparak Yeni Başarılar Hedefliyor - Son Dakika
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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülistan Turan, Erkeklerle Antrenman Yaparak Yeni Başarılar Hedefliyor

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülistan Turan, Erkeklerle Antrenman Yaparak Yeni Başarılar Hedefliyor

Milli sporcu Gülistan Turan, erkeklerle yaptığı antrenmanlarla muaythaide yeni başarılar elde etmek için çalışıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında üçüncülük ve birincilik elde eden Turan, erkeklerle antrenman yapmanın kendisine fayda sağladığını ve daha iyi dövüşebildiğini belirtti. Antrenmanlarda erkeklerle mücadele etmek zorlu olsa da Turan, kendi seviyesini erkeklerle görerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Milli takım antrenörü ise Turan'ın gücünü ve yeteneklerini övgüyle bahsederek, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve Türk'ün gücünü göstermek istediklerini söyledi.

08.05.2024 11:07
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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Gülistan Turan, erkeklerle yaptığı antrenmanlarla muaythaide yeni başarılar hedefliyor.

2019'da Tayland ve 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dünya şampiyonalarında üçüncülük elde eden Gülistan Turan, geçen yıl Tayland'daki Dünya Şampiyonası ile Polonya'daki Avrupa Oyunları'nda birinci oldu.

Tayland'daki organizasyonda Türkiye'nin en iyi kadın dövüşçüsü de seçilen 27 yaşındaki Gülistan Turan'a çevresi tarafından "Demir Yumruk" lakabı verildi.

Performansıyla hemcinslerine örnek gösterilen Gülistan Turan, 1-9 Haziran'da yapılacak Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'na erkeklerle yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

"Erkekler de benden bıktı"

Milli sporcu Gülistan Turan, AA muhabirine, antrenmanlarda erkeklerle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Hemcinsleriyle aynı seviyede olmadığı için antrenmanlarda erkekleri tercih ettiğini belirten Gülistan, "Erkekler daha sert yapıda oldukları için hem bana fayda sağlıyor hem dayanıklı oluyorum hem de daha iyi dövüşüyorum. Normalde de kadınlara göre çok güçlüyüm. Erkekler de benden bıktı ama üst sıkletlerle dövüşmeye çalışıyorum. Gerçi kızlar da benimle dövüşmeyi çok istemiyor. Ben de kendi seviyemi erkeklerle bir görüyorum. Yıkıldığım zaman kalkmayı, zorlanmamı seviyorum. Sakatlanmadığım sürece hiçbir problem yok." diye konuştu.

Gülistan Turan, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yeni şampiyonluklar için çok çalıştığını, antrenmanlarını düzenli bir şekilde yapmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Geride kalan günlerde Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini anımsatan Gülistan, şunları kaydetti:

"Uzun süredir sıkletimin şampiyonuyum. Şimdi Yunanistan'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda yine kendi kilomda ülkemi temsil edeceğim. Onun dışında Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiştim, ona gideceğim. Süper Lig var tekrar, orada da şampiyon olacağım. Yani önümüzde çok uzun bir yol var. Şimdi kamp için Tayland'a gidiyorum. Kampı tamamlayıp Yunanistan'a geçeceğim. Hem amatör hem de profesyonel kariyerimde güzel başarılar elde etmeyi planlıyorum."

"Onunla antrenman yapmak çok zor"

Gülistan Turan ile antrenman yapan 22 yaşındaki Batuhan Karslı, milli sporcuyla karşı karşıya geldiği çalışmalarda çok zorlandığını belirtti.

Başarılı sporcuyla antrenman yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiren Batuhan, "Onunla antrenman yapmak çok zor. Çok sert birisi, işin hakkını veriyor. Antrenmanlarımız zaten zor ama Gülistan ablayla yapınca daha zorlayıcı oluyor. Kendisi bizden çok deneyimli. Vuruşlarını tatmadan bilemezsiniz. Kroşeleri ve tekmeleri tatmanız lazım. Yiyenler iyi bilir." ifadelerini kullandı.

-"Hedefimiz Türk'ün gücünü göstermek"

Milli takım antrenörü Yücel Haspolat, antrenmanlarını erkeklerle yapan sporcusunun çok güçlü olduğunu ifade etti.

Salondaki diğer sporcuların Gülistan ile antrenman yapmaktan kaçındığını dile getiren Haspolat, şöyle konuştu:

"Gülistan'ın erkeksi bir gücü var. Kızımız antrenmanlarını erkeklerle yaptığı için çok avantajlı. Gülistan aktif ve antrenmanlarını hiç kaçırmıyor. Türkiye'de rakibi yok. İnşallah dünyada da şampiyon olup döneceğiz. Bunun için teknik, maç, ağırlık, güç, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu, İstiklal Marşı'nı okutmak ve Türk'ün gücünü göstermek. Biz geliyoruz, rakiplerimiz korksunlar ve karşımıza çıkmasınlar daha iyi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gülistan Turan, Erkeklerle Antrenman Yaparak Yeni Başarılar Hedefliyor - Son Dakika

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