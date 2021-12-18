Üye Girişi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı - Son Dakika

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı

18.12.2021 14:27

Tekvandodaki gururumuz İrem Yaman, 26 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan İrem'in vedası spor dünyasını hayli şaşırttı.

Genç yaşında elde ettiği dünya çapında başarılarla Türk spor tarihine adını altın harfle yazdıran İrem Yaman, tekvando kariyerini sonlandırdı. İrem, sosyal medya hesabından duygu dolu mesajla veda ettiğini açıkladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 26 yaşında tekvandoyu bıraktı

İrem Yaman'ın veda açıklaması:

"ASLA PES ETMEDİM"

"İl müsabakamda şampiyonluğu yaşadım ve inandım da dünya şampiyonu olacağıma. Sonra zor geçen 10 yıl. Sürekli yenildim, ağladım, üzüldüm, çok kilo verdim, ailemi görmedim, yaşıtlarımın yaptığı her şeyin yerine tekvandoyu koydum. Asla pes etmedim. Çünkü biliyordum bu kadar fedakarlığın sonunda kazanan ben olacaktım ve kazandım. Herkese her şeye rağmen azmettim ve kazandım. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimdeki her anın. Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma. Teşekkür edeceğim birçok insan var ama en çok teşekkür aileme, canım antrenörüm biricik babama. Bu zorlu yolda yanımda olan ve beni sonsuz destekleyen sizlere."

Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 26 yaşında tekvandoyu bıraktı
Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 26 yaşında tekvandoyu bıraktı
Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 26 yaşında tekvandoyu bıraktı
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı

İrem Yaman, Medya, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:23 Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!
14:13 Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor
14:06 9 yıllık evlilerdi! Gece yarısı tartıştığı eşini av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü
14:05 Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor
14:01 2424 dindar seçmene soruldu! Erdoğan ve AK Parti'ye destek azalarak sürüyor
13:56 Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi
13:56 Kahramanmaraş'ta hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu
13:55 Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi
13:39 Alışverişten sonra, Bulgar ve Yunan vatandaşları Trakya'dan konut almaya da başladı!
13:31 Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var! Ne aşk ama! Bu gül demeti dolar banknotlarıyla sarılı ve içinde altın var!         
14:24
Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor Türkiye'ye gelen Rus oyuncu Katerina Barçukova'dan 6 aydır haber alınamıyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 14:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement