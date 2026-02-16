Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest

Haberin Videosunu İzleyin
Dünya yıldızından \'\'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim\'\' diyen hayranına büyük jest
16.02.2026 16:29  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünya yıldızından \'\'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim\'\' diyen hayranına büyük jest
Haber Videosu

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, kendisini görmek için büyük bir özlemle bekleyen yaşlı bir hayranıyla buluştu. ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen taraftarın hayali gerçek oldu. Neymar, hayranıyla uzun süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve formasını imzaladı. Buluşmanın ardından yapılan paylaşımlarda ''Futbol asla sadece futbol değildir'' yorumları öne çıktı. Neymar'ın bu jesti, futbolun insanlar üzerindeki duygusal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Brezilyalı yıldız Neymar, kendisini görmek için büyük bir özlem dile getiren yaşlı bir hayranıyla bir araya geldi. "Onu görürsem huzur içinde ölebilirim" sözleriyle gündeme gelen taraftarın hayali gerçek oldu.

DUYGUSAL BULUŞMA

Neymar, özel olarak organize edilen buluşmada yaşlı hayranıyla uzun süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve formasını imzaladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, duygusal görüntüler milyonlarca kez paylaşıldı. Yıldız futbolcunun samimi tavırları ve hayranına gösterdiği ilgi, spor kamuoyunda takdir topladı.

"FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"

Buluşmanın ardından yapılan paylaşımlarda "Futbol asla sadece futbol değildir" yorumları öne çıktı. Neymar'ın bu jesti, futbolun insanlar üzerindeki duygusal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:53:43. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.