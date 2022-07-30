Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da düzenlenen ve 31 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 45 kiloda Türkiye 'yi temsil eden Emre Talha Evin bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü - Son Dakika

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