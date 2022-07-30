Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü - Son Dakika
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Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü

30.07.2022 19:02
Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen ve 31 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emre Talha Evin bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç gün sonunda toplamda 3 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü - Son Dakika

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