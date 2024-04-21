Antalya'da Düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Kazanıldı - Son Dakika
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Antalya'da Düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Kazanıldı

Antalya\'da Düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası\'nda Altın Madalyalar Kazanıldı

Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda kadınlar 20 kilometrede Perulu atlet Kimberly Garcia Leon, 1.27.12'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Erkekler 20 kilometrede ise İsveçli Perseus Karlström, 1.18.49'la altın madalya elde etti. Şampiyonaya 52 ülkeden 431 sporcu katıldı.

21.04.2024 14:12
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Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası kadınlar 20 kilometrede Perulu atlet Kimberly Garcia Leon, 1.27.12'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, erkekler 20 kilometrede İsveçli Perseus Karlström, 1.18.49'la altın madalya kazandı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası, kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla devam etti. EXPO 2016 alanında yapılan yarışlarda Türkiye adına kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde ise Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir mücadele etti.

Kadınlarda zafer Perulu Kimberly Garcia Leon'un oldu

Kadınlar 20 km yarışında Perulu Kimberly Garcia Leon, 1.27.12'lik derecesiyle altın madalya elde etti. Bu branşta Çinli Zhenxia Ma 1.27.55'le gümüş, Brezilyalı Erica Sena da 1.29.22'yle sezonun en iyisini yürüyerek bronz madalya kazandı. Milli atlet Ayşe Tekdal, 1.35.34'le sezonun en iyisini yürüyerek 29'uncu, Elif Nur Özbey 1.45.23'le kişisel en iyisini yürüyerek 51'inci ve Selin Çadır 1.46.02'yle 53'üncü oldu. Takımda ise Çin birinci, Peru ikinci, İspanya üçüncü oldu.

Erkeklerde altın madalyayı İsveçli atlet Karlström aldı

Erkekler 20 kilometre yarışlarında İsveçli Perseus Karlström, 1.18.49'la altın madalya kazandı. Aynı branşta İspanyol Paul Mcgrath, 1.19.14'le gümüş, vatandaşı Diego Garcia Carrera 1.19.51'le bronz madalya elde etti. Milli atletlerden Mazlum Demir, 1.21.46'la kişisel en iyisini yürüyerek 22'nci, Ozan Bayram, 1.26.49'la kişisel en iyi derecesini yürüyerek 53'üncü, Harun Bilir de 1.32.37 yürüyerek 65'inci oldu. Hayrettin Yıldız ve Şahin Şenoduncu ise yarışı tamamlayamadı. Takımlar sıralanmasında da İspanya birinci, Japonya ikinci, İtalya üçüncü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Kazanıldı - Son Dakika

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