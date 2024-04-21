Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası kadınlar 20 kilometrede Perulu atlet Kimberly Garcia Leon, 1.27.12'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, erkekler 20 kilometrede İsveçli Perseus Karlström, 1.18.49'la altın madalya kazandı.
Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası, kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla devam etti. EXPO 2016 alanında yapılan yarışlarda Türkiye adına kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde ise Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir mücadele etti.
Kadınlarda zafer Perulu Kimberly Garcia Leon'un oldu
Kadınlar 20 km yarışında Perulu Kimberly Garcia Leon, 1.27.12'lik derecesiyle altın madalya elde etti. Bu branşta Çinli Zhenxia Ma 1.27.55'le gümüş, Brezilyalı Erica Sena da 1.29.22'yle sezonun en iyisini yürüyerek bronz madalya kazandı. Milli atlet Ayşe Tekdal, 1.35.34'le sezonun en iyisini yürüyerek 29'uncu, Elif Nur Özbey 1.45.23'le kişisel en iyisini yürüyerek 51'inci ve Selin Çadır 1.46.02'yle 53'üncü oldu. Takımda ise Çin birinci, Peru ikinci, İspanya üçüncü oldu.
Erkeklerde altın madalyayı İsveçli atlet Karlström aldı
Erkekler 20 kilometre yarışlarında İsveçli Perseus Karlström, 1.18.49'la altın madalya kazandı. Aynı branşta İspanyol Paul Mcgrath, 1.19.14'le gümüş, vatandaşı Diego Garcia Carrera 1.19.51'le bronz madalya elde etti. Milli atletlerden Mazlum Demir, 1.21.46'la kişisel en iyisini yürüyerek 22'nci, Ozan Bayram, 1.26.49'la kişisel en iyi derecesini yürüyerek 53'üncü, Harun Bilir de 1.32.37 yürüyerek 65'inci oldu. Hayrettin Yıldız ve Şahin Şenoduncu ise yarışı tamamlayamadı. Takımlar sıralanmasında da İspanya birinci, Japonya ikinci, İtalya üçüncü oldu. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalya'da Düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Altın Madalyalar Kazanıldı - Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.
Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi. Otyakmaz, Sivasspor'un ihtiyaçlarına daha çok odaklanmak istediğini belirtti. Ayrıca, Sivas Belediyesi'nin Fenerbahçe maçı için öğrencilere bilet desteği sağladığını ve yaklaşık 10 bin taraftarın maça beklediğini ifade etti.
Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen ALG Spor, Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle galip geldi. Kulüp başkanı Ali Gözcü, takımın karakterini ve başarısını övdü ve kalan maçları da kazanarak ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?