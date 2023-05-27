Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'in yıldızlarından Alphonso Davies, sinema sektörüne girişi yapıyor.
Kanadalı futbolcu, çizgi roman uyarlaması olan Spider-Man: Across the Spider-Verse filminde Spider-Man'in 1967'deki halini seslendirecek. Merakla beklenen film, 2 Haziran'da vizyona girecek.
Yeni çıkacak animasyon filminde Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Andy Samberg, Jason Schwartzman ve Daniel Kaluuya gibi yıldız isimler seslendirmeleriyle yer alacak.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü futbolcu Alphonso Davies, Spider-Man'i seslendirecek - Son Dakika