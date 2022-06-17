Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı

17.06.2022 00:16
Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ousmane Dembele'nin Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen hesaptan daha sonra ise "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yapıldı.

Bilgisayar korsanları, Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin hesabını ele geçirdi. Hesaptan yapılan paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Ousmane Dembele'nin ele geçirilen Twitter hesabının profilindeki fotoğraf Fatih Terim'in fotoğrafıyla değiştirildi. Hesaptan daha sonra ise "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yapıldı. Instagram'dan hesabının çalındığını duyuran Fransız yıldız kısa süre içerisinde Twitter hesabını geri almayı başardı.

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı - Son Dakika


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