Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı

Bilgisayar korsanları, Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin hesabını ele geçirdi. Hesaptan yapılan paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi.
Ousmane Dembele'nin ele geçirilen Twitter hesabının profilindeki fotoğraf Fatih Terim'in fotoğrafıyla değiştirildi. Hesaptan daha sonra ise "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yapıldı. Instagram'dan hesabının çalındığını duyuran Fransız yıldız kısa süre içerisinde Twitter hesabını geri almayı başardı.
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