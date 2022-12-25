Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü - Son Dakika
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Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü

25.12.2022 14:21

Ünlü golcü Luis Suarez, Nacional takımından ayrılmasından sonra Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Uruguaylı yıldız, Gremio ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Ülkesinin takımı Nacional ile yolları ayıran Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yeni takımı Gremio oldu. 35 yaşındaki golcü, Brezilya ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Luis Suarez, kararını Gremio'dan yana verdi. Deneyimli futbolcu, Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLDU

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atarak takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.

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Luis Suarez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü - Son Dakika
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