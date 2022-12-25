Ülkesinin takımı Nacional ile yolları ayıran Uruguaylı golcü Luis Suarez'in yeni takımı Gremio oldu. 35 yaşındaki golcü, Brezilya ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacak.
Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Luis Suarez, kararını Gremio'dan yana verdi. Deneyimli futbolcu, Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya vardı.
Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atarak takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.
Son Dakika › Spor › Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü - Son Dakika