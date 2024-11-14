Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024\'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

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İngiltere Premier Ligi'nin tanınmış hakemlerinden David Coote'un, Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. The Sun gazetesinin yayınladığı 8 saniyelik videoda, 42 yaşındaki hakemin şüpheli bir madde kullandığı görülüyor.

Görüntülerin, Portekiz- Fransa çeyrek final maçının ertesi günü olan 6 Temmuz'da çekildiği öğrenildi. Coote, söz konusu maçta VAR yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun hakemlik kurumu PGMOL'den yapılan açıklamada, "İddiaları ciddiyetle ele alıyoruz. Soruşturma sürecinde David Coote görevden uzak kalacak" denildi.

Bu skandal, Coote'un daha önce Jurgen Klopp'a hakaret ettiği videoların ortaya çıkmasının ardından geldi. UEFA da hakemin Avrupa maçlarında görev almasını askıya almıştı.

The Sun'a konuşan bir kaynak, Coote'un bazı kulüpler ve futbolcular hakkında da uygunsuz ifadeler kullandığını iddia etti. Skandal sonrası hakemin kariyerinin tehlikede olduğu belirtiliyor.