Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

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İngiltere Premier Ligi'nin tanınmış hakemlerinden David Coote'un, Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin, Portekiz-Fransa çeyrek final maçının ertesi günü çekildiği belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu'nun hakemlik kurumu PGMOL, iddiaları ciddiyetle ele aldıklarını ve soruşturma sürecinde Coote'un görevden uzak kalacağını açıkladı.

14.11.2024 10:28
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İngiltere Premier Ligi'nin tanınmış hakemlerinden David Coote'un, Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. The Sun gazetesinin yayınladığı 8 saniyelik videoda, 42 yaşındaki hakemin şüpheli bir madde kullandığı görülüyor.

Görüntülerin, Portekiz- Fransa çeyrek final maçının ertesi günü olan 6 Temmuz'da çekildiği öğrenildi. Coote, söz konusu maçta VAR yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun hakemlik kurumu PGMOL'den yapılan açıklamada, "İddiaları ciddiyetle ele alıyoruz. Soruşturma sürecinde David Coote görevden uzak kalacak" denildi.

Bu skandal, Coote'un daha önce Jurgen Klopp'a hakaret ettiği videoların ortaya çıkmasının ardından geldi. UEFA da hakemin Avrupa maçlarında görev almasını askıya almıştı.

The Sun'a konuşan bir kaynak, Coote'un bazı kulüpler ve futbolcular hakkında da uygunsuz ifadeler kullandığını iddia etti. Skandal sonrası hakemin kariyerinin tehlikede olduğu belirtiliyor.

Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı
Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı
Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024\'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı

Portekiz, 3-sayfa, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü hakemin Euro 2024'te otel odasında uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Chpli konserci işte, ne bekliceksin bunlardan başka 5 26 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8taş lı Akp li kesin ferhat gibidir 6 3 Yanıtla
  • Tiago Suarez:
    Tinerci ferhat boş yapma, osimhen abinin selamı var 3 2 Yanıtla
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