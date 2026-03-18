Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Dünyaca ünlü İspanyol rapçi Morad, verdiği konserde yaptığı hareketle Türk futbolseverlerin dikkatini çekti. Sahne performansı sırasında Galatasaray bayrağı açan ünlü isim, büyük ilgi gördü.

KONSERDE SARI-KIRMIZI ŞOV

Konser sırasında Galatasaray bayrağını açan Morad'ın bu hareketi, salondaki izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü rapçinin bu sürprizi, özellikle Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.