Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı

Geniş Video İzle

Bursa'da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporunda önce Türkiye şampiyonluğu daha sonrasında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan ikiz kardeşler, milli takımla gittikleri Moldova'da dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Memlekete dönen genç sporculara davullu zurnalı karşılama töreni yapıldı.

26.08.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya şampiyonu olan gençlere davullu zurnalı karşılama

BURSA - Bursa'da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporunda önce Türkiye şampiyonluğu daha sonrasında ise Avrupa şampiyonluğu kazanan ikiz kardeşler, milli takımla gittikleri Moldova'da dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. Memlekete dönen genç sporculara davullu zurnalı karşılama töreni yapıldı.

Bursa'da çocukluk yaşlarından itibaren bilek güreşi sporuyla ilgilenen Burak ve Berat Coşkun kardeşler, Moldova'da gerçekleşen dünya şampiyonasında derece elde etti. Burak Coşkun 15 yaş altı 60 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya 3.'sü oldu. Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kilogramda sağ kolda dünya 2.'si oldu. Ayrıca aynı takımdaki genç sporcu Raşid Mavigil 18 yaş altı 55 kilogramda sol kolda dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Şampiyona sonrası yurda dönen gençlere otogarda sürpriz karşılama töreni hazırlandı. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek gururlandıran gençler, davul zurnalar eşliğinde karşılanarak çiçek takdim edildi.

Kaynak: İHA

Moldova, Türkiye, Dünya, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın bileğini büken ikizler, memleketinde coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement