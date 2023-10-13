 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra - Son Dakika

Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:27

FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede birinci sırada Arjantin'deki River Plate-Boca Juniors derbisi yer alırken, ikinci sırada İskoçya'daki Celtic-Rangers, üçüncü sırada İspanya'daki Real Madrid-Barcelona derbisi bulunuyor. Türkiye'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Türkiye'nin en büyük maçı olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi de kendine yer buldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 10'A GİRDİ

FourFourTwo'nun hazırladığı listeye göre, dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.

Dünyanın en büyük 10 derbisinde sıralama şöyle;

  • 10- Milan-Inter
  • 9- Marsilya-PSG
  • 8- Al Ahly-Zamalek
  • 7- Roma-Lazio
  • 6- Manchester United-Liverpool
  • 5- Borussia Dortmund-Schalke 04
  • 4- Fenerbahçe-Galatasaray
  • 3- Real Madrid-Barcelona
  • 2- Celtic-Rangers
  • 1- River Plate-Boca Juniors
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Wanda Nara'dan Icardi'yi aldattığı iddialarına yanıt: Başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız
17:18 Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra
17:07 İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
16:58 ''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var
16:53 Türkiye, EURO 2032 için UEFA'ya 10 stat bildirdi! Üç büyük şehirden biri listede yok
16:42 Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim
16:39 Rus diplomat, İstanbul'da ölü bulundu
16:24 Son Dakika: İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle altın rekor kırdı
16:04 Kredi faizleri 21 yılın zirvesine çıktı
16:03 Zehra Güneş'in ailesiyle pozu olay oldu! Herkes babası için aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2023 18:43:56. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement