Dünyada ilk 10'a girdik! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin aldığı sıra

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FourFourTwo dergisi, dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı. Listede Türkiye'nin en büyük maçı olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi de kendine yer buldu.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 10'A GİRDİ

FourFourTwo'nun hazırladığı listeye göre, dünya futbolunun en büyük derbileri belirlendi. 10 maçlık listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer aldı.

Dünyanın en büyük 10 derbisinde sıralama şöyle;